Aslanapa'da 'Ruh sağlığını güçlendirme' konulu seminer

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde kadınlara yönelik 'Ruh sağlığını güçlendirme' konulu seminer verildi.

Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde, Aslanapa İlçe Devlet Hastanesi personellleri Hemşire Kadriye Ayaz ve Gülnur İmirgi tarafından verilen eğitime yoğun ilgi olduğu açıklandı.

İlk olarak ruh sağlığı nedir sorusuna yanıt veren ve ruh sağlığının ne olduğunu anlatan hemşire Kadriye Ayaz, ruhsal sorunumuz olduğunu gösteren tepkiler nelerdir, ruh sağlığını bozan sebepler nelerdir gibi konulara açıklık getirdi. Dinleyenlerin de konuya katılımını sağlayarak, semineri interaktif bir hale getiren Ayaz, kadınlar tarafından ilgiyle dinlendi.

Seminerde, ruhsal sağlığın temelinin sağlıklı aileler olduğunu vurgulayan Gülnur İmirgi, ideal ve sağlıklı ailenin nasıl olması gerektiği konusunda bilgiler verdi ve sağlıklı ailede iletişimin nasıl kurulması gerektiğini açıkladı. İşlevi bozuk aileyi de tanımlayan İmirgi, konuyu çeşitli örneklerle açıkladı.

Seminerde son olarak ruhsal hastalıklara sebep olan psikososyal sebeplerden bahsedildi ve depresyon konusunda bilgiler verildi. Seminerin sonunda ise herkesin kendi ruh sağlığını değerlendirdiği bir anket formu uygulandı. Aslanapalı kadınlar, seminerin sonunda kendi hayatlarından örnekler de vererek bol bol soru sormayı da ihmal etmedi.

KÜTAHYA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

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