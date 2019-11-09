Simav voleybol öğretmen takımı bölge şampiyonu oldu

Afyonkarahisar’da yapılan Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Turnuvası'nda Kütahya’nın Simav ilçesi öğretmen takımı Bölge Şampiyonu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Türkiye Öğretmenler Kupası" voleybol turnuvası bölge finali müsabakası Afyonkarahisar'da yapıldı.

Final maçında Manisa Salihli ve Kütahya Simav öğretmen takımları karşı karşıya geldi. Maçın galibi olan Simav ilçesi öğretmen takımı bölge şampiyonu oldu. Müsabaka sonunda, şampiyon olan Simav takımının öğretmenleri şampiyonluk kupası ve madalyalarını Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'dan alırken, Salihli takımının ikincilik kupasını ve madalyalarını Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit verdi. Şampiyon olan Simav voleybol takımı Türkiye birinciliği için yapılacak müsabakalara katılacak.

KÜTAHYA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:58

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.