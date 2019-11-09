Aslanapa'da yağmur duası

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı ve tüm ilçeye yemek dağıtıldı.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ''İlçe halkımızla hep birlikte yağmur duasında bulunduk. Havaların kurak geçmesi sebebiyle çiftçimizin mağdur olmaması için ilçemizin köy mahallelerinden gelen vatandaşlar yağmur duasına katıldı. Din görevlilerimiz tarafından vaaz verildi. Daha sonra yağmur duasına katılanlar ellerini semaya açarak yağmur yağması için dua etti. Ardından ilçe halkımıza etli pilav ve ayran ikram edildi. Rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah'' dedi.

KÜTAHYA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

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