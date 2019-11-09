Gediz MYO öğrencileri Eskişehir’de

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu öğrenciler için Eskişehir gezisi düzenledi.

Öğrencilerin yanı sıra akademik personelin de katıldığı tur, Sazova Parkı'ndan başlayarak, Masal Şatosu, Hayvanat Bahçesi, Bilim Merkezi ve Su Altı Dünyası ile sürdü. Öğrencilere şehir merkezini keşfetmeleri için zaman verilmesinin ardından yeniden bir araya gelen gezi ekibi, Balmumu Heykeller Müzesi ve Odunpazarı Evleri'ni ziyaret ettikten sonra Gediz'e geri döndüler.

Okul idaresince, öğrencilerin sosyal aktivitelere katılımı ve güzel anılar biriktirmeleri için düzenlenen etkinlik öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

KÜTAHYA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

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