Muhtarlarla istişare toplantısı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 18 mahallede yapılacak olan çalışmalarla ilgili Muhtarların önerilerine yer veriliyor. Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, ilçe merkezinde başlatılan prestij yol çalışmalarının yanı sıra, istek ve önerilerin istişare edildiği toplantılara devam edileceğini belirtti. Biçer, “İlçe merkezindeki mahalle muhtarlarımız ile yaptığımız istişare toplantılarında, hizmet ağını daha iyi yönetebilmek amacıyla, sorunların çözümü noktasında muhtarlarımızın önerilerini dinleyip, çalışmalarımızı bu doğrultuda planlıyoruz. Amacımız, Simav’da yarım kalan hizmetlere öncelik vererek, mahalle muhtarlarımız tarafından tespit edilen hizmetleri yerine getirmek ve Simav’ı bir adım daha ileri götürmektir. Projelendirilen parke taşı döşeme, tuvalet ve park yapımı konularında ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor “dedi.

KÜTAHYA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

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