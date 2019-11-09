DPÜ, Ukrayna’nın en seçkin üniversiteleri ile iş birliği anlaşması imzaladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Ukrayna’nın önde gelen üniversitelerinden Igor Sikorsky Kiev Politeknik Üniversitesi, Lviv Politeknik Üniversitesi ve Zhytomyr Devlet Teknoloji Üniversitesi ile iş birliği anlaşmaları imzaladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Oktay Şahbaz, Ukrayna’ya giderek ülkenin en iyi üç üniversitesiyle uluslararası ortaklık konusunda görüşmeler gerçekleştirdi ve anlaşmalar imzaladı.



“İlk anlaşma Igor Sikorsky Kiev Politeknik Üniversitesi ile”



Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Doç. Dr. Oktay Şahbaz, Ukrayna’daki temasları sırasında ilk ziyaretlerini ülkenin en iyi teknik üniversitelerinden biri olarak gösterilen Igor Sikorsky Kiev Politeknik Üniversitesine (KPI) yaptılar. KPI’yı Rektör Yardımcısı Olga Demidenko’nun temsil ettiği toplantıda DPÜ ile KPI arasında çift diploma verme ile karşılıklı personel ve öğrenci hareketliliği konularını kapsayan ikili anlaşma imzalandı.

Atılan imzaların ardından bir açıklama yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, “Kiev’de yapılan anlaşma rektörlük düzeyinde olup, buradaki çalışmaları ciddi bir boyuta taşımamızı sağlamıştır. Önümüzdeki süreçte ile Igor Sikorsky Kiev Politeknik Üniversitesi ile devam eden bilimsel çalışmalarımızı geliştireceğimizin de göstergesidir” dedi.



“İkinci anlaşma Lviv Politeknik Üniversitesi ile”



Prof. Dr. Göçmez ve Doç. Dr. Şahbaz’ın Ukrayna’da yaptıkları görüşmelerde Kiev’in ardından Lviv kentine geçerek, Lviv Politeknik Üniversitesini ziyaret ettiler. Burada yapılan ve Rektörlük düzeyinde gerçekleştirilen toplantılarda İktisat, Malzeme Bilimi ve Kimya bölümleri ile ilgili alanlarda gelecek dönemlerde üniversitelerin farklı AB fonlarına başvurması ve öğrenci değişim programlarının hayata geçirilmesi konusunda anlaşma sağlandı.



“Son anlaşma Zhytomyr Devlet Teknoloji Üniversitesi ile”



Ukrayna’daki görüşmeler sırasında Göçmez ve Şahbaz’ın son ziyareti ise Zhytomyr Devlet Teknoloji Üniversitesine (ZTU) oldu. İki üniversite arasında çift diploma ve AB fonları konusunda görüşmelerin yapıldığı toplantıda, iki üniversitenin söz konusu alanlarda iş birliği yapması ve Ukrayna’daki üniversite bünyesinde bir Türk Kültür Merkezi açılması konusunda çalışmalara başlanması imzalanan anlaşmayla hükme bağlandı.

KÜTAHYA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

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