Simavlı öğretmenler Ege bölgesi şampiyonu oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen öğretmenler arası Türkiye voleybol şampiyonasında, Simavlı erkek öğretmen voleybol takımının Ege bölgesi şampiyonu olduğu bildirildi.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi “ Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüz tarafından, öğretmenlerimiz arasındaki iletişimi artırmak, birlik ve dayanışma duygularını geliştirmek, sporun önemini vurgulamak ve geniş kitlelere yayılmasında öğretmenlerimizin rehberliğinden yararlanmak amacıyla düzenlenen voleybol Türkiye öğretmenler kupası turnuvasında, erkek öğretmen voleybol takımımız önce Kütahya il birincisi, daha sonra Ege bölgesi şampiyonu oldu. Öğretmenler günü haftasında Ankara’da Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek olan öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarını devamını diliyoruz” dedi.

KÜTAHYA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

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