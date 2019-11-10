İtalyan sanatçının 89 yıllık Atatürk büstü müzede sergileniyor

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İtalyan heykeltıraş Pietro Canonina tarafından 1930 yılında yapılan Atatürk büstü Kütahya’nın Simav ilçesindeki kent müzesinde koruma altına alındı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, müzede koruma altına alınan tunç Atatürk büstünün, İstanbul Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet heykelinin İtalyan heykeltıraşı Pietro Canonina imzasını taşıdığını belirtti. Müze ziyaretinde bulunan Simavlı gazeteci yazar Alaattin Gürırmak, “18691959 yılları arasında yaşamış olan ünlü İtalyan heykeltıraşın 1930 yılında yapmış olduğu tunç Atatürk heykeli, ilk önce Simav’ın asırlık çınarlarının altında bulunuyordu. Resmi bayramların kutlandığı günlerde Cumhuriyet meydanındaki Atatürk büstüne çelenk koyma törenleri yapılırdı. Sonraki yıllarda Simav Endüstri Meslek Lisesinin bahçesinde yerini alan Cumhuriyet döneminin Atatürk büstü şu anda müzede korunuyor. Kütahya, Afyon ve Uşak illerinde de bulunan Atatürk büstünü, ölümünün 81’inci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarken ziyaret etmenin heyecanını yaşıyorum” dedi.

KÜTAHYA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:06

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