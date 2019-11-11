Kütahya İhlas Vakfı öğrencileri, 5 bin fidanı toprakla buluşturdu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe nefes' projesi kapsamında Kütahya İhlas Vakfı Yurtları öğrencileri, 5 bin adet fidanı toprakla buluşturdu.

Proje kapsamında merkez Karacaören köyü Bal Ormanı'na yoğun bir katılımla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Tören öncesi konuşan İhlas Vakfı yetkilileri, "Biz bu ağaçları siz gençlerimizin geleceği için dikiyoruz. Daha yeşil bir Kütahya ve daha yeşil bir Türkiye için fidanları toprakla buluşturduk. Sizlerin gelecekte daha mutlu olmanız ve güzel bir Türkiye'de yaşamanız için birçok şey yapıyoruz. Projede kapsamında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dediler.

Öğrenciler ve Karacaören köyü sakinleri, hep birlikte fidan dikerek, dikilen fidanlara can suyunu verdi.

KÜTAHYA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:06

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