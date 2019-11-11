Tavşanlı Göbel'de gözleme hayrı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kadınlar tarafından gözleme hayrı düzenlendi.

Kendi aralarında organize olan kadınlar hayırseverlerin getirdiği un ve yağdan sabah erken saatlerden itibaren köy meydanında kurulan saçlarda gün boyu pişirilen çeşitli gözlemeler ilçe halkına dağıtıldı.

Öğle saatlerinde ikram edilmeye başlanan gözlemeler akşam saatlerine kadar devam etti.

Yaklaşık bin 500 gözlemenin dağıtıldığı köy meydanında yağmur yağması ve bereket için dualar edildi.

KÜTAHYA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:57

YATSI 19:16

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