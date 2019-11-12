Pancar üreticilerine yaş küspe desteği

Kütahya Şeker Fabrikası tarafından Hisarcıklı pancar üreticilerine yaklaşık 24 ton yaş pancar küspesi dağıtılacağı bildirildi.

Pancar üreticilerinden Kadir Akpınar, Kütahya Şeker Fabrikası tarafından teslim ettikleri her 1 ton pancar karşılığı 200 kilo yaş pancar küspesi verildiğini belirterek" Besicilikle uğraşan üreticiler küspeyi hayvan yemi olarak kullanırken, küspeye ihtiyacı olmayan üreticiler ise tonunu 200 liradan besicilere satmaktadırlar. Şeker pancarı küspesinin sindirim derecesi yüksek ve maliyeti düşüktür. Bu nedenle pancar küspesi saman ve türlerinin hayvanlar tarafından daha kolay tüketilmesine yardımcı olduğundan besiciler tarafından tercih edilmektedir. Son dönemlerdeki yem ve saman fiyatlarının yüksekliği göz önüne alınacak olursa, pancar küspesi hayvan beslemede üreticilere büyük katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

KÜTAHYA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:56

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.