Aslanapa'da asırlık gelenek

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bir asırlık gelenek olan yağmur duası, Çamdibi köyünde gerçekleştirildi.

Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, Belediye Başkanı Gökhan Gürel ve çevre köylerden bin 500 kişinin katıldığı etkinlikte dualar edildi ve katılan herkese yemek ikram edildi.

Hayırsever vatandaşların destekleri ile düzenlenen bir asırlık yağmur duasına katılımın çok yoğun olduğunu belirten Çamdibi Köyü Muhtarı Zafer İlhan, ''Yemekten önce bir asırdır olduğu gibi Çörkmekli ve Kabigec mevkilerinde mezarlar başında dualar okundu. Daha sonra camimizde öğle namazını müteakip verilen vaiz dinlendi. En son bereket ve bolluk için hep birlikte duamızı ettik. Rabbim yapılan hayırları ve edilen duaları kabul etsin'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:07

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