Başkan Doğan minik hafızlar ile bir araya geldi

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan 46 yaş hafızlık Kuran Kursunda eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi.

Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmaya Emet Müftüsü İsmail Çınar'da katıldı.

Ziyarette konuşan Başkan Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Sizler Kur'anı Kerim'i öğrenen ve ilerideki nesillere Kur'anı Kerim öğretecek hafız adayları olarak bizlerin gurur kaynağısınız. Bu doğrultuda sizlere Kur'anı ve dinimizi en iyi şekilde öğretmek için elinden gelen her şeyi yapan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Belediye olarak her zaman sizlere destek için hazırız" dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Hüseyin Doğan, minik hafızlara çeşitli hediyeler takdim etti.

KÜTAHYA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:56

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.