Dumlupınar Şehitliği’nde bakım ve onarım çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında Dumlupınar Şehitliği’nde bakım ve onarım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı konuşmada, ’’Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli şehitliği Dumlupınar Şehitliğimizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanından ziyaretçilerin geldiği, manevi değeri çok yüksek olan şehitliğin zeminine ve mehmetçik anıtına çıkılan merdiven basamaklarının andezit taşı ile kaplama işinin tamamlanmasıyla yeni bir çehre kazanacak olan Dumlupınar Şehitliği’nde Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ile birlikte incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Amacımız kuruluşun ve kurtuluşun kenti olan Kütahyamızın sınırları içerisinde bulunan ve Kurtuluş Savaşı’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’’Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri’’ emrini verdiği bu toprakları tüm dünyaya en iyi şekilde tanıtmak’’ ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:07

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