AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevini vekaleten Mehmet Savurgan yürütecek

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Kütahya'da, Ali Çetinbaş'ın istifasıyla boşalan AK Parti İl Başkanlığı görevini, vekaleten Mehmet Savurgan'ın yürüteceği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti'de yaklaşık 1 yıldır Siyasi ve Hukuki İşleri'den Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı vazifesini yürüten Savurgan'ın, atama yapılıncaya kadar İl Başkanlığı görevini de sürdüreceği ifade edildi.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı için atamanın 12 hafta içerisinde yapılabileceği öğrenildi.

KÜTAHYA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:07

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