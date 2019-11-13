Aslanapa'da grup yolu çalışmaları

Aslanapa Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Kütahya İl Özel İdaresi programı kapsamında, İlçe Merkezi Bezirgan Ören ve Tokul köyleri grup yolunun BezirganÇamırdık yol ayrımı arası sıcak asfalt atma çalışmalarının tamamlanarak yolun hizmete açıldığı bildirildi.

AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Ali Okumuş, yaptığı açıklamada, ''İlçe ekonomisine katkı sağlayacağına inandığımız Aslanapa, Tokul arası gurup yolumuzun Çamırdık köyü bölümüne kadar olan BSK (Sıcak Asfalt) çalışmamız bitirildi. Yolumuz bugün itibarı ile hizmet vermeye başladı. Kalan bölüm ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte ve en kısa sürede bitirilmesi hedeflenmekte. Grup yolumuzun ilk etabının açılışında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Tüm köylü vatandaşlarımıza kazasız belasız yolculuklar temenni ediyorum'' diye konuştu.

KÜTAHYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

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