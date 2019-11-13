Öğrencilere motivasyon eğitimi

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde Ortaokul son sınıf öğrencilerine 'Motivasyon otobüsü' projesi çerçevesinde motivasyon eğitimi verildi.

Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, 'Motivasyon otobüsü' projesiyle eğitimi alışılmışın dışında eğlenceli hale getiriyor.

Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, projeyle özellikle kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin motivasyon, iletişim, teknoloji, liderlik ve girişimcilik yönlerinin geliştiriyor.

Armağan, Pazarlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans salonunda sınavlara hazırlanan Pazarlar Ortaokulu ve Sofular Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine eğlenceli ve neşeli yaklaşık 2 saat motivasyon eğitimi verdi.

Armağan, öğrencilerin hayata karşı farkındalık düzeylerini arttırmak, motive etmek ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladığını söyledi.

Armağan, eğitim sırasında sıklıkla daha çok kırsal bölgelerde yer alan ilk ve orta kademedeki öğrencilerin ve engelli çocukların motivasyon, iletişim, teknoloji, liderlik ve girişimcilik yönlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak istediğini belirtti.

Kudret Armağan, "Motivasyon otobüsü projemizle ile çocuklarımızı sınıf ortamından çıkıp, yeni, farklı bir heyecan yaşıyor. Bu onların hayatlarında iz bırakacak bir proje. Bu projeyle, kendilerine olan inançları ve çevresiyle olan etkileşimleri artacak, algıları yükselecek ve çevrelerinde gördükleri her şeye merakla bakacaklar. Çocuklarımızın hayatlarına dokunmak istiyorum.

Pazarlar Ortaokulu öğrencilerinden İrem Afra Kandemir, “Bugün, Dumlupınar üniversitesinden Kudret hocamız motivasyon eğitimi verdi. Motivasyon seminerinde anlatılanlardan ve derslerden memnun kaldık. Dünya'ya bakış açımız değişti. Hocamıza teşekkür ediyoruz ” dedi.

Pazarlar Ortaokulu Müdürü Muhammed Eşref Uzun, “Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan'la motivasyon seminerini yaptık. Öğretmenlerim ve öğrencilerim adına Kudret hocamıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

KÜTAHYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

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