Hisarcık ÇPL'de Mevlid-i Nebi programı

Kanlı düğün planlıymış! Her iki taraf da düğüne çağırılınca...

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde "Mevlidi Nebi Programı" düzenlendi.

Okulun Konferans Salonunda saygı duruşu, İstiklal Marşının okunuşu, Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan program oratoryo ve sinevizyon gösterileriyle devam etti.

Programda konuşan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ahmet Yeni "Peygamberimizi (s.a.v) anmaktaki maksadımız, O'nu ve O'nun tebliğ ettiği Hak Dini anlamaya ve yaşamaya gayret etmektir" dedi.

Şiir dinletileriyle sonlandırılan programda katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

KÜTAHYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

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