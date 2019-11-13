Kaymakam Çiçek'e 'Mevlid-i Nebi' Haftası' ziyareti

Kütahya'nın Emet ilçesinde ‘Mevlidi Nebi’ Haftası nedeniyle İlçe Müftüsü İsmail Çınar, müftülük personeli İsmail İleri, Emet Müftülüğü'ne bağlı Hafız Hasan Öztürk 46 Yaş Grubu Kur’an Kursu öğrencileri ve öğreticileri, Kaymakam Hasan Çiçek’i makamında ziyaret etti.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı konuşmada, “Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle, özellikle de sevgi bahçemizin gülleri olan, Müftülüğümüze bağlı 46 yaş grubu Kur’an Kursu öğrencileriyle Kaymakamlığımızı ziyarete gelmiş olmanızdan dolayı memnuniyetimi ifade ediyor, çok teşekkür ediyorum. Çocuklar bizim her şeyimiz. Geleceğimizin teminatı ve aileleri. Mevlidi Nebi Haftası etkinliklerinin bu yılki teması da 'Peygamberimiz ve ailedir'. Peygamberimizi daha iyi anlamaya, daha iyi anlatmaya ve yaşantısını da kendimize örnek almaya önem vermemiz gerekiyor. Mevlidi Nebi Haftası’nda gerçekleştirilecek olan etkinliklerde Peygamber Efendimizin yaşantısının ve sünnetlerinin, örnek olan aile hayatının ve yaşantısının en iyi şekilde anlatılmasına gayret gösterilecektir. Buna gönülden inanıyorum. Peygamber Efendimizi layıkıyla anlarsak, yaşantısını kendi hayatımıza uyarlarsak, eğitim ve öğretimimizi de çağın gerekliliğine uygun gerçekleştirirsek, hem maddi, manevi açıdan daha da gelişiriz hem de tüm insanlık olarak gerçek saadeti ancak o zaman yakalarız” ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

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