Çiftçiye devlet desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) geçen yıl destek alan çiftçi kayıt sistemindeki 2 bin 815 çiftçinin beklediği yeni destekleme fiyatlarının açıklandığı bildirildi.

Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Tokdemir, geçen yıl Simav’da 2 bin 815 çiftçiye toplam 14 milyon 434 bin TL destek sağlandığını belirtti. 2019 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin kararın açıklandığını ifade etti.

Tokdemir, “Çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına olmak üzere, buğday, arpa, çavdar, yulaf için 19 lirası mazot, 8 lirası gübre olmak üzere toplam 27 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 22 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere toplam 26 lira, patates için 27 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 31 lira, yağlık ayçiçeği, soya için 26 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 30 lira, dane mısır için 25 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 29 lira, kuru soğan, ve yem bitkileri için 17 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 21 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak. İyi tarım uygulamaları desteği de kategorilerine göre dekar başına 10 ile 150 lira arasında değişecek, Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekar başına 100 lira ödenecek. Yem bitkilerinden sulu yoncaya 90 TL, kuru yoncaya 40 TL destekleme verilecek. Tek yıllık yem bitkilerine 60 TL silajlık sulu mısıra ise 40 TL destekleme belirlendi. Karada hayvancılık desteklemelerinden arıcılığa kovan başına 10 TL şartları sağlayan büyükbaş hayvanlar için 350 TL saf sütçü ırklar için ise 600 TL destek verilecek. Büyükbaş hayvanlar soy kütüğüne kayıtlıysa ek olarak 175’er TL daha verilecek. 100 adet küçükbaş hayvan varlığına sahip çiftçilere 5 bin TL çoban istihdam desteği verilecek” dedi.

KÜTAHYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

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