"Kütahya’daki kamu binaları 4 milyon nüfusa sahip metropol şehirlere göre yapılıyor"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2020 bütçesinin belirleneceği plan bütçe komisyonunda Kütahya’da son dönemde yapılan kamu binalarını eleştirdi. Erbaş, kamu binalarının gereksiz şekilde çok büyük yapıldığını söyledi.

Kütahya’da yapılan kamu binalarının 4 milyon nüfusa sahip metropol şehirlere göre yapıldığını ifade eden Milletvekili Erbaş, " Sayın Bakanım, sizin Bakanlık zamanınızda değil ama daha önce Kütahya il merkezinde birçok kamu binasının ihalesi yapılmış projelere başlanmıştır. Eğer bizim ilimizde yapılan projeler tip proje ise çok ciddi bir problem var. Toplam nüfusumuz il, ilçe, belde ve köylerle beraber 577 bin olan ilimizde yapılan kamu binalarına bakarsanız, bizim nüfusumuz herhâlde 34 milyon. Bu kadar gereksiz büyük kamu binaları hem devlet imkânları açısından bir israftır hem de kullanım açısından çok ciddi problemler yaşatmaktadır" ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

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