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Vali Toraman: Etiketle itibar olmaz

İHA

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Sanayi Kuruluşları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri istişare toplantısında yaptığı konuşmada, "Herkes doktor, hakim olacak algısını değiştirmeliyiz. Etiketle itibar olmaz" ifadelerine yer verdi.

Vali Toraman: Etiketle itibar olmaz

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Sanayi Kuruluşları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri istişare toplantısında yaptığı konuşmada, "Herkes doktor, hakim olacak algısını değiştirmeliyiz. Etiketle itibar olmaz” ifadelerine yer verdi.
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) ev sahipliğinde Vali Ömer Toraman başkanlığında yapılan toplantıya; İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç, KÜTSO Meclis Başkan Vekili Ahmet Bağırgan, Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Başkanı Necati Gültekin, Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Genel Sekreteri Veli Oğuz, bazı daire müdürleri, Organize Sanayi Bölgelerinin temsilcileri, Oda ve Borsa Başkanları ile Meslek Lisesi Müdürleri katıldı.
Toplantının açış konuşmasını yapan KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç, ara elaman değil, aranılan eleman hedefi doğrultusunda çalıştıklarını kaydetti.
Özotraç, "Meslek Liselerimizdeki öğrencilerimize daha iyi eğitim verme konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle çalışmalar yapmaya başladık. Kütahya'mızı ilçelerimizle beraber nasıl geliştirebiliriz noktasında elimizden geleni yapacağız. Kütahya'mızı Endüstri Meslek Liseleri bölgesi yapabilirsek gelişmiş şehirler arasına süratle girecek ve zenginleşeceğiz" dedi.
İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün öncelikli amacının; Kütahya’da gerçekleştirmeyi arzu ettikleri mesleki eğitim faaliyetlerinin sektör ile iş birliği içerisinde kurumların ihtiyaçları, toplumun taleplerini de dikkate alarak şekillendirilmesi olduğunu ifade etti.
Başyiğit, "Ülkemizin gelişmesi için sanayi ve endüstri alanında kalifiye insan gücüne ihtiyaç olduğunu kesindir. Bu ihtiyacı giderebilmek için nitelikli öğrencilerin mesleki eğitime dâhil edilmesi ve gençlerimizin mesleki anlamda gelişimlerinin desteklenmesi gerekmektedir. Bu ise mesleki eğitimin öğrencilere planlı, etkili ve doğru bir şekilde tanıtılması ve öğrencilerin bilimsel veriler yardımı ile rehber öğretmenler tarafından bilinçli bir şekilde yönlendirilmesi ile mümkün olacaktır" dedi.

“Hayatta herkesin yapabileceği bir meslek vardır”

Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu'nda belirlediği hedeflere ulaşabilmesinin en temel unsurunun, insan kaynaklarına yapılan yatırımın olacağını kaydeden Hasan Başyiğit ; "Kütahya Eğitim Vizyonu kapsamında sektör temsilcileri ve diğer paydaşlarımız ile yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz çalışmalar ile ilimizde meslekî ve teknik eğitimdeki farkındalığı daha da artıracak, gençlerimizi atalarımızın tabiri ile altın bilezik sahibi yapmaya gayret edeceğiz. İnanıyoruz ki hayatta herkesin yapabileceği bir meslek vardır" diye konuştu.
Başyiğit; sanayi ve endüstri alanındaki yetişmiş insan ihtiyacını gidermek için nitelikli öğrencilerin mesleki eğitime dahil edilmesi gerektiğini, gençlerin mesleki anlamda girişimlerinin desteklenmesinin önemine değindi.
Konuşmasında mesleki eğitimde itibarın yükseltilmesi gerektiğini belirten Vali Ömer Toraman "Herkes doktor, hakim olacak algısını değiştirmeliyiz. Etiketle itibar olmaz. Hangi işi yaparsak yapalım en iyisini yaparak itibarını yükseltebiliriz. Mesleki eğitimin, bu okulların ve bu okullarda görevli öğretmenlerin itibarlarını yükseltmeliyiz" ifadelerine yer verdi.
Vali Toraman, ayrıca meslekî eğitim öğrencilerin yönlendirilmesi konusunda gerekirse tek tek velilerle görüşülmesi gerektiğini belirtti.
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Meslekî ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur'un meslekî eğitim alan ve dalları hakkındaki sunumunun ardından karşılıklı görüş ve öneriler alındı.

KÜTAHYA

13 Kasım 2019 Çarşamba

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