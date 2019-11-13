DPÜ ve KSBÜ ile özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin protokol imzalandı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü imzalanan işbirliği protokolünün amacının; "Milli Eğitim Bakanlığı ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi işbirliği sonucu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin niteliğini artırmak ve eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda söz konusu üniversitelerin imkan ve deneyimlerinden yararlanmasını sağlamak” olduğunu açıkladı.

KÜTAHYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

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