Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA´da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu haplar ve esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin teknik takibi sonucu 3 şüpheli yakalanırken, evlerinde yapılan aramalarda 250 gram esrar, 43 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerden 2´si ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:55

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.