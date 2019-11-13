Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Balıklı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 250 gram esrar ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirirken, Ö.K., S.U. ve B.D. isimli şahısları gözaltına aldı.

KÜTAHYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

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