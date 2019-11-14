Başkan Doğan: ''Bor karbür fabrikası planında aksama yok''

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İstanbul'da düzenlenen 'Boron lansmanı' sonrası yaptığı açıklamada, Emet'te kurulacak olan bor karbür fabrikası planlamalarında herhangi bir aksamanın olmadığını açıkladı.

Doğan, İstanbul'da düzenlenen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı 'Boron lansmanı'na katıldı. Bakan Dönmez ve Eti Maden Genel Müdürlüğü yetkilileri ile istişare fırsatı bulduklarını da belirten Başkan Doğan, ”Eti Maden İşletmeleri ile ilçeye yapılacak üretim tesisleri, sosyal tesisler konusunda sürekli bakanlık ve genel müdürlük nezdinde girişimlerde bulunuyoruz. İlçemize gençlik merkezi yapımı ile sosyal tesis kazandıran işletmemizin planlamaları dahilinde, daha gelişmiş bor karbür fabrikasının ilçemize yapımı hedef ve planlamasında da herhangi bir sapma yoktur. Sülfirik asit fabrikamızın üretime geçmesine mukabil, ilçemizde daha çok bor karbür fabrikası yapım sürecini duyacağız“ dedi.

KÜTAHYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:09

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