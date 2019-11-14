Kaymakam Fırat'tan Başkan Demirci'ye iade-i ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya'nın Pazarlar ilçesine atanarak görevine başlayan Kaymakam Yunus Emre Fırat, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'ye iadei ziyarette bulundu.

Pazarlar ilçesine atanarak göreve başlayan Kaymakam Yunus Emre Fırat, Pazarlar Belediye Başkanı Demirci'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Fırat, Başkan Demirci ile birlikte Pazarlar Belediyesi tarafından ilçe merkezi ile mahallelerde yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Demirci, "Kaymakamımız Yunus Emre Fırat'a nazik ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle büyük bir uyum içinde çalışacağımızdan hiç şüphem yok. Kaymakamımız ile el ele vererek Pazarlar için çalışacağız. Ziyaretiyle bizleri onurlandıran Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:09

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