Altıntaş'ta 'Peygamberimiz ve Aile' konulu program

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Mevlidi Nebi haftası etkinlikleri kapsamında, İlçe Müftülüğü tarafından 'Peygamberimiz ve Aile' konulu program düzenlendi.
Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, kamu kurum ve kuruluş amirleri ve vatandaşların katıldığı programda, din görevlileri tarafından Kur'anı Kerim okundu ve Hazreti Muhammed'in örnek aile hayatı üzerine anlatım yapıldı.
Düzenlenen program sonunda Altıntaş 46 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin gösterisi büyük beğeni topladı.
KÜTAHYA
14 Kasım 2019 Perşembe
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