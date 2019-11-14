Çavdarhisar'da ''Sürü yönetimi elemanı kursu''

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 58 kişinin katıldığı ''Sürü yönetimi elemanı kursu'' açıldığı bildirildi.

Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, ''Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında başlattığımız "Sürü yönetimi elemanı" kursumuz başladı. Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından verilen eğitimlerde küçükbaş hayvan sahipleri sürü bakımını, sürünün beslenmesini, sürüyü yönlendirmeyi, sürünün sağlığı konularını ve iş sağlığı güvenliğini öğreniyorlar. İlçemiz merkezi ve köylerinde ikamet eden 58 vatandaşımızın katıldığı kurs Çavdarhisar İmam Hatip Orta Okulu'nda veriliyor'' diye konuştu.

KÜTAHYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:09

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