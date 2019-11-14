Öğretmenlerden Türkiye şampiyonluğu sözü

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen, öğretmenler arası Türkiye voleybol şampiyonasında, Ege bölgesi şampiyonu olan Simavlı erkek öğretmen voleybol takımının sporcu öğretmenleri, Türkiye şampiyonluğu sözü verdi.

Simav İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Atalay ve voleybolcu öğretmenler, Belediye Başkanı Adil Biçer’i makamında ziyaret ederek, 24 Kasım’da Ankara’da yapılacak olan Türkiye şampiyonası için destek istediler.

Başkan Biçer, “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüz tarafından, öğretmenlerimiz arasındaki iletişimi artırmak, birlik ve dayanışma duygularını geliştirmek, sporun önemini vurgulamak ve geniş kitlelere yayılması amacıyla düzenlenen voleybol Türkiye öğretmenler kupası turnuvasında, Simavlı erkek öğretmen voleybol takımımızın önce il birincisi, daha sonra Ege bölgesi şampiyonu olmasından gurur duyduk. Öğretmenler günü haftasında Ankara’da yapılacak olan final müsabakaları sonunda Türkiye şampiyonu olarak kupayı ilçemize getirmelerini arzu ediyoruz. Voleybolcu öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarını devamını diliyoruz” dedi.

Başkan Biçer tarafından, şampiyon öğretmenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

KÜTAHYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:54

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.