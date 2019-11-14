Altıntaş'ta ortaokul öğrencilerinden LÖSEV'e destek

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Mustafa Kemal Ortokulu öğrencileri, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından başlatılan "Maskemi Takarım Farkındalık oluştururum" kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi.

Ortaokul öğrencileri maskelerini takarak okul bahçesinde lösemili çocukları yalnız bırakmadıkları LÖSEV yazısı yazarak destek verdi. Okul öğrencileri, öğretmen ve velilerin katkıları ile ‘LÖSEV’e hayat olsun’ projesi kapsamında, ağızlarına maske takarak öğretmenleri eşliğinde okul bahçesinde pankart açarak destek verdiler.

Mustafa Kemal Orta Okulu Müdürü Tuba Sinan, yaptığı açıklamada, ''Lösemi hastalığı teşhisi sonrası çocuklar oldukça zorlu bir tedavi sürecine girmektedir. Öğrenci ve öğretmenlerimizi bu anlamlı günde farkındalık çalışmasını yaptıkları için teşekkür ederim" dedi.

KÜTAHYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:09

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