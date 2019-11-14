Hisarcık'ta 3 Boyutlu Şekillendirme Kursu

Kime niyet kime kısmet!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce 3 Boyutlu Şekillendirme Kursu açıldı.

Şehitler Ortaokulunda Görsel Sanatlar Öğretmeni Raziye Uysal nezaretinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve TOKİ Konutlarında açılan 3 boyutlu şekillendirme kursuna 30 kursiyer katılıyor. Haftada 10 saat süreli kursta kursiyere renk bilgileri, tasarı ilkeleri, desen panosu, 3 boyutlu resim yapma, rölyef kalplama, bitkisel geometrik ve klasik rölyef konularında bilgiler veriliyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, toplam 280 saat süreli kursta resimlere derinlik sağlayıp, perspektiflerine dikkat ederek yapılan çalışmalarda resimlere 3 boyutluluk kazandırıldığını söyledi.

KÜTAHYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:09

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