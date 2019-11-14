Kütahyalı iş kadını Esin Güral Argat'ın örnek davranışı

Kütahyalı iş kadını ve sanayici Esin Güral Argat, doğum gününde örnek bir davranışa imza attı.

Esin Güral Argat, 50. doğum gününe davet ettiği ve kendisi gibi iş kadınlarından oluşan arkadaşlarına, "Bana hediye getirmeyin.Lütfen üniversite öğrencilerine burs veren Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı'na nakit bağışında bulunun" çağrısı karşılık gördü. Doğum günü hediyesinden 10 üniversite öğrencinin 1 yıllık burs ihtiyacı karşılandı.

Her yıl 80 üniversite öğrencisine karşılıksız burs veren Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Başkanı İhsan Tunçoğlu, "Esin Güral Argat’ın bu örnek davranışına teşekkürlerimizi sunuyoruz.Türkiye’de ilk kez bir davranışla, doğum gününe katılan arkadaşlarının nakit bağışı ile biz 10 üniversite öğrencisine daha bir yıl burs verme imkanı buluyoruz. İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilerin meslek sahibi olmalarına önemli bir katkı sağlayan ve diğer hayırseverlere olumlu bir örnek oluşturan Esin hanımı içtenlikle kutluyoruz" şeklinde konuştu.

Duayen Sanayici Rıza Güral ve Yıldız Güral’ın kızı olan Esin Güral Argat'ın, Berkay ve Eray isimde 2 evladı bulunuyor.

KÜTAHYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:09

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