Hisarcık’ta ‘Diyabet günü sağlığa yürüyoruz’ etkinliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Hastanesi organizasyonu ile 14 Kasım Dünya Diyabet gününde toplumda fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “sağlığa yürüyoruz” etkinliği düzenledi.

İlçe stadında başlanan ve spor sahası çevresinde devam eden yürüyüşe Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, İlçe Hastanesi Müdürü İsa Gök, kurum amirleri, sağlık personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nün 20182019 yılları temasını “Diyabet ve Aile” olduğunu belirten yetkililer, bu yılki kampanyanın aile temasının seçilmesinin amacının diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık oluşturmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemek olduğunu ifade ettiler.



KÜTAHYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:54

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.