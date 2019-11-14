Diyabetle mücadele için yürüdüler

Kütahya'nın Emet ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından diyabetle yaşam konusunda farkındalık oluşturmak adına yürüyüş gerçekleştirildi.

Emet ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet gününde toplumda fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Sağlığa yürüyoruz” etkinliği düzenlendi.

Emet Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüşe kurum amirleri, sağlık personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nün 20182019 yılları temasını “Diyabet ve Aile” olduğunu belirten Emet Toplum sağlığı merkezi sorumlu tabibi Doktor Fethiye Güven, ''Bu yılki kampanya, aile teması seçilmesi amacı diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık oluşturmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemek'' dedi.

Doktor Güven, ”Diyabet toplumda sık görülen bir sağlık sorunudur. Çok su içme, çok idrara gitme ve ağız kuruması gibi belirtileri vardır. Diyabetik beslenme, ilaç ve egzersiz, diyabetin tedavisidir. Diyabetli bir çocuk günde en az 10, ayda 300 kez vücuduna iğne batırmak zorunda. Bu nedenle diyabetle ilgili farkındalık oluşturmak istedik'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:09

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