Kütahya'da 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesi ve Kütahya Ensar Vakfı işbirliği ile Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle “Peygamberimiz ve Aile” konulu konferans düzenlendi.

Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansın sunumu İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Aydemir tarafından gerçekleştirildi.

Konferansta konuşan Halis Aydemir, yaratılış kodunun varlığın çiftler halinde kodlandığını, çiftleri meşru olarak bir araya getiren aile kurumunun, Peygamberimiz (SAV) zamanında olduğu gibi bugün ve gelecekte de toplumlar için vazgeçilmez bir yapı olduğunu ifade etti.



"İnsanlar sahip olduklarıyla yetinmiyorlar"



Aydemir, günümüzde insanların sahip olduklarıyla yetinmeyip memnun olmadıklarını belirterek,” Allah Azze ve Celle’nin insana vermiş olduğu mal, evlat, şöhret ve diğer insani fiziki özelliklerinden her bir değişkenle imtihan için yaratmıştır. Bunlar hayatın parametreleridir ve bu parametrelere itiraz veya şükürsüzlüğün, şeytani projenin bir parçasıdır” dedi.

Bu projelerden birinin de insanların cinsler arasındaki farklılıkları üzerinden sürdürüldüğüne dikkat çeken Aydemir, aile bütünlüğünün korunmasının bugün daha da önemli hale geldiğine işaret etti.

Konferans sonunda Aydemir'e plaket takdim edildi.

KÜTAHYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:09

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