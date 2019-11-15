Ara tatilde termal tercihi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Karaderili Şirketler Grubu'nun işlettiği 250 yatak kapasiteli, 97 bin metrekare doğa içerisinde ki Emet Termal Resort İşletmesi'nde, ara tatilinden dolayı doluluk oranının yüzde 100 seviyesini yakaladığı bildirildi.

20192020 eğitim öğretim dönemini kapsayan ara tatil dönemleri kapsamında öğrenciler, ilk ara tatile 1822 Kasım tarihlerinde çıkacak. Hafta sonu ile birleştirilince 9 gün tatil yapacak çocuklarının stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmelerini isteyen aileler mevsim itibarıyla en fazla termal tesislere ilgi gösteriyor.

Emet Termal Resort Otel Müdürü Ramazan Sezer, yaptığı açıklamada, ’’Geçtiğimiz haftaki rezervasyonlar ile ara tatilini bir hafta öncesinde yüzde 100 doluluk oranı ile geçireceğimizi netleştirdik. Ülkenin dört bir yanından konuklarımız var. 9 günlük ara tatili yoğun geçireceğiz. Emet ilçemizin doğasından faydalanmak, dinlenmek, huzurlu bir şekilde dokuz gün geçirmek isteyen ailelerimiz için tüm sosyal donatılarımız ile hazır bir şekilde ağırlamak için hazırız. Lokasyon ve 4 farklı termal su, büyük şehirlerin stresinden uzakta, yüz bin metrekare doğa ile iç içe, organik ürünlerden oluşan Osmanlı mutfağı ağırlıklı restaurantlarımız ve yosun havuzumuza gelen yoğun talep bizleri çok mutlu ediyor'' dedi.

Sezer, ''Yaz turizminin aksine, uygun konaklama fiyatlarıyla da dikkat çeken termal oteller tatilciler açısından büyük bir avantaj. Tam kapasite olarak geçireceğimiz ara tatil dönemini, Emet ilçesinin ara tatil rezervasyonlarının yüzde 95‘ni karşılıyor ve katkı sağlıyor olmakta, bizleri ayrıca mutlu ediyor'' diye konuştu.

KÜTAHYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:53

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.