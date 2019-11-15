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Hisarcık’ta gökkuşağı büyüledi

İHA

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yağan hafif yağmurun ardından ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı görenleri adeta büyüledi.

Hisarcık’ta gökkuşağı büyüledi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yağan hafif yağmurun ardından ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı görenleri adeta büyüledi.
Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü kısa süreli göstermesiyle ilçe merkezi Cumhuriyet Mahallesi Arpalık mevkiinde ortaya çıkan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkli gökkuşağı seyri doyumsuz bir manzara sundu. Gökkuşağındaki renk cümbüşü izleyenleri mest ederken bazı vatandaşlar gökkuşağının kısa süreli görüntüsünü ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına kaybetme telaşı içerisine girdiler.

KÜTAHYA

15 Kasım 2019 Cuma

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