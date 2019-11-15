Özel öğrencinin köpek sevgisi için seferber oldular

Kütahya'nın Şaphane ilkokulunda eğitim gören özel eğitim öğrencisi Mehmet Ş.'nin Okul Müdürü Fuat Bayri'nin Simav İlçesine bağlı Boğazköy de bulunan Paşa isimli köpeği resimlerden görerek görmek istemesi okul İdaresi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü seferber etti.

Özel öğrenci Mehmet'in ısrarlarına dayanamayan Şaphane İlkokulu Müdürü Fuat Bayri, Mehmet'in hayalini İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz'a iletti. Mehmet. Müdür Metin Koz'a da Paşa'yı görmek isteğini söyleyince durum İlçe Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu'na bildirildi. Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu'nun talimatıyla harekete geçen Okul Müdürü Fuat Bayri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, Mehmet'in öğretmeni Gonca Baydemir ile birlikte 53 kilometre uzaklıkta bulunan Paşa isimli köpeğin yanına giderek Mehmet buluşturdu.

Yaklaşık 2 saat süren ve duygulu anların yaşandığı buluşmadan memnuniyetini müdürlerine sarılarak gösteren Mehmet Ş.'nin mutluluğunu görünce çok mutlu olduklarını söyleyen Şaphane İlokul Müdürü Fuat Bayri, '' bu hayalin gerçekleşmesi için destek veren Kaymakamımız Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Millî Eğitim Müdürümüz Metin Koz'a şükranlarımızı sunuyoruz. Özel öğrenci Mehmet'i mutlu görmek bizleri de mutlu etti'' dedi.

KÜTAHYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:10

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