Uşaklı öğrenciler Dumlupınar'da

Uşak Yaşar Akar İlkokulu öğrencileri, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde şehitlik ziyaretinde bulundu.

İlkokul öğrencileri ve öğretmenleri, Zafertepe, Dumlupınar Müzesi, Atatürk Evi ve son olarak Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret edip, alan kılavuzu Habib Akalın'dan bilgiler aldı.

Okul Müdürü Tunay Kurultay, öğrencilere yaptığı açıklamada, ''Bu toprakların en değerli varlıkları olan, kahramanlıklarıyla yedi düvele karşı destan yazan aziz şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarını görmenizi, bugün özgürce yaşamanızın onların kanı ve canı ile sağlandığını hissetmenizi istediğimiz için bu ziyareti organize ettik. Şehitlerimize olan mukaddes borcunuzu ödemenin en güzel yolu, hayatınızın her döneminde üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapmaktır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği; "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü düstur edinmenizi temenni ediyor ve her birinize başarılar diliyorum" dedi.

KÜTAHYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:53

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.