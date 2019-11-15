Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Endonezya’daki Islam Negeri Üniversitesi (UIN Raden Fatah Palembang) arasında başta değişim programları olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini kapsayan çerçeve anlaşma imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, akademik personel ile Islam Negeri Üniversitesinin temsilcileri katıldı.

İki üniversite arasında başta öğrenci değişim programları olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini kapsayan iş birliği protokolüne, Dumlupınar Üniversitesi adına Rektör Kazım Uysal, Islam Negeri Üniversitesi adına da Rektör Yardımcısı Dr. Ismail Sukardi imza attı.

İmzaların ardından Uysal, Dr. Sukardi'ye üzerinde Üniversitenin logosu olan ve Kütahya desenleriyle bezeli ve çini bir tabak ve Üniversitenin altın anahtarını hediye etti. Sukardi de Rektör Uysal’a plaket ve Endonezya'nın yerel kıyafetlerini sundu.

KÜTAHYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:10

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