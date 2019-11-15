Kütahya Memur-Sen’den Rektör Uysal’a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya MemurSen İl Başkanı Fatih Köse ve MemurSen’e bağlı Sendika Başkanlarıyla bir araya geldi.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede İl Başkanı Fatih Köse ve MemurSen'e bağlı Sendika Başkanları Prof. Dr. Kazım Uysal’a görevinde başarılar diledi.

Rektör Uysal, Köse ve Sendika Başkanlarının ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

KÜTAHYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:10

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