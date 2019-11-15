Müdür Başyiğit, ‘81 İl 81 Günlük 1 Hayat’ projesi konusunda bilgilendirildi

Kütahya Ali Güral Lisesi Müdürü Bilal Şen, İngilizce Öğretmeni Derya Depe ve "81 İl 81 Günlük 1 Hayat" projesinde yer alan öğrenciler proje hakkında bilgi vermek ve Kütahya’nın daha iyi nasıl tanıtılabileceğini istişare etmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i ziyaret ettiler. Görüşmede Şube Müdürü İsmail Güven ile Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur da hazır bulundu.

"81 İl 81 Günlük 1 Hayat" eTwinning projesi, Türkiye genelinde 81 ortağı olan bir proje ve her ilin proje temsilcileri kendi şehirlerini tanıtacak. Oluşturulacak projeler "Kahramanımızın Adı Türkiye" başlığında bir araya getirilecek ve Türkiye Tanıtım Kitapçığı çıkarılacak.

KÜTAHYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:10

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