Başkan İsmail Tosun'dan yeni vergi düzenlemesine ilişkin açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan İsmail Tosun'dan yeni vergi düzenlemesine ilişkin açıklama

İHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, yeni vergi düzenlemesi kapsamında önerilen kanun teklifine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan İsmail Tosun'dan yeni vergi düzenlemesine ilişkin açıklama

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, yeni vergi düzenlemesi kapsamında önerilen kanun teklifine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamasında, tüm vergi türlerinde adaletin sağlanmasının esas olması gerektiğini belirten Tosun, ”Ancak maalesef mevcut vergi sistemimiz, ekonomimizin gelişmesine; tasarruf, yatırım ve istihdama birçok engel teşkil ederken, kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdamla mücadelede yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yeni vergi taslağını oldukça önemsiyoruz. Buna karşın, kanun teklifinde yer alan bazı maddelerinin mutlaka yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, mükellef sayısının artmasına ve verginin tabana yayılmasına yardımcı olacağına inandığımız altı dilimli bir gelir vergisi teklifinde bulunuyoruz. Bu kapsamda 75 bin TL'ye kadar olan gelirlerin vergi oranı yüzde 15, 150 bin TL'nin 75 bin TL'si için 11 bin 250 TL, fazlası için yüzde 20 olmalıdır. Yine teklifimizde 225 bin TL'nin 150 bin TL'si için 26 bin 250 TL, fazlası için yüzde 25, 300 bin TL'nin 225 bin TL'si için 45 bin TL, fazlası için yüzde 30, 500 bin TL'nin 300 bin TL'si için 67 bin 500 TL, fazlası için yüzde 35 gelir vergisi uygulaması öngörüyoruz. Son olarak 500 bin 1 TL'nin 500 bin TL'si için 137 bin 500 TL, fazlası için yüzde 40 oranında gelir vergisi tespit edilmelidir. Yine kanun taslağında yer alan konaklama vergisi yüzde 1 olarak uygulanmalıdır. Nitekim maktu hale getirilmesi halinde, bu durum oran açısından haksız bir uygulamaya sebebiyet verecektir” dedi.

"VERGİ TABANA YAYILMALI"

Kanun taslağının 11, 12, 13, 14 ve 15'inci maddelerinde sayılan hallerin, matrahı azaltmak amacıyla düzenlenmiş olmasına karşın, satıcı firmaların matrahını artırıcı bir nitelik taşıdığını belirten Tosun, ”Bu noktada teklifimiz; Bu maddelerin tamamen kaldırılması ve halen yürürlükte olan maddeye ilaveten araçlar için ödenen yıllık MTV'nin gider olarak dikkate alınmasıdır. Zira ödenen vergilerin kabul edilmeyen gider olarak tanımlanması vergi adaletinin sağlanmasına engel teşkil edecek ve bu uygulama otomotiv sektörü ve yan sanayiine de olumsuz yansıyacaktır. Ayrıca ticari işletmelerin kiralık araçlara ödenen kira bedelleri ve sıfır araç alımlarında faturada yer alan ÖTV ve KDV'nin vergiye tabi kazançtan düşülebilecek kısımlarına yönelik getirilen sınırlamalar nedeniyle, lüks araç kiralama ve satın alma ile sağlanacak vergi avantajı ortadan kalkmaktadır. Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 31'inci maddesi gayrimenkul edinme maliyetini arttırıcı bir nitelik taşımaktadır. 3240 maddeleri ile ihdas edilen Değerli Konut Vergisi ile değeri teklifle belirlenen tutarların altında kalmasına karşın sayıca çok daha fazla sayıda meskeni olan kimselerin kapsam dışında kalmaktadır. MÜSİAD olarak, kanun taslağında yer alan ve mükellef sayısının artırılması, herkesin gelirine göre vergi ödemesi ve verginin tabana yayılmasını sağlayarak daha adil bir sistem sunacağına inandığımız uzlaşmaya yönelik diğer maddeleri ise destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

KÜTAHYA

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müdür Başyiğit, ‘81 İl 81 Günlük 1 Hayat’ projesi konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, ‘81 İl 81 Günlük 1 Hayat’ projesi ...
Tavşanlı Bağlıkspor şampiyonluk öncesi birliktelik toplantısı
YEREL HABERLER Tavşanlı Bağlıkspor şampiyonluk öncesi birliktelik ...
Minik Esila, ona can verecek donörünü arıyor (2)
YEREL HABERLER Minik Esila, ona can verecek donörünü arıyor (2)
DPÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nün büyük başarısı
YEREL HABERLER DPÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nün büyük başarısı
Bu okulun yıllık cirosu 3 milyon lira
YEREL HABERLER Bu okulun yıllık cirosu 3 milyon lira
Kütahya Memur-Sen’den Rektör Uysal’a ziyaret
YEREL HABERLER Kütahya Memur-Sen’den Rektör Uysal’a ziyaret
DPÜ ile Islam Negeri Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER DPÜ ile Islam Negeri Üniversitesi arasında iş birliği ...
DPÜ’de TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı sunumu
YEREL HABERLER DPÜ’de TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı sunumu
Başkan Işık: "Kütahya, tarım ürünlerinin ulaştırılmasında avantajlı"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Kütahya, tarım ürünlerinin ...
Uşaklı öğrenciler Dumlupınar'da
YEREL HABERLER Uşaklı öğrenciler Dumlupınar'da
Özel öğrencinin köpek sevgisi için seferber oldular
YEREL HABERLER Özel öğrencinin köpek sevgisi için seferber oldular
Dumlupınar'da Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Dumlupınar'da Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri
Hisarcık’ta gökkuşağı büyüledi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta gökkuşağı büyüledi
Kaymakam Arcaklıoğlu: "Kitap okumak çocukların hayal dünyalarını geliştirir"
YEREL HABERLER Kaymakam Arcaklıoğlu: "Kitap okumak çocukların hayal ...
Ara tatilde termal tercihi
YEREL HABERLER Ara tatilde termal tercihi
Hisarcık’ta 3 yaşındaki Esila için kök hücre ve kan bağışı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta 3 yaşındaki Esila için kök hücre ve kan ...
Kütahya'da 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans
YEREL HABERLER Kütahya'da 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans
Kütahya’da öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik diyabet eğitimi
YEREL HABERLER Kütahya’da öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik ...
Diyabetle mücadele için yürüdüler
YEREL HABERLER Diyabetle mücadele için yürüdüler
Kütahya’da nohut üretimi, yüzde 7,5 azaldı
YEREL HABERLER Kütahya’da nohut üretimi, yüzde 7,5 azaldı
Hisarcık’ta ‘Hz. Peygamber ve Aile’ konulu konferans
YEREL HABERLER Hisarcık’ta ‘Hz. Peygamber ve Aile’ konulu konferans
Yazdığı kitabın gelirinin yarısını sokak hayvanlarının bakımına bağışlayacak
YEREL HABERLER Yazdığı kitabın gelirinin yarısını sokak ...
Hisarcık’ta ‘Diyabet günü sağlığa yürüyoruz’ etkinliği
YEREL HABERLER Hisarcık’ta ‘Diyabet günü sağlığa yürüyoruz’ ...
Dumlupınar'da su baskınlarına karşı menfez çalışması
YEREL HABERLER Dumlupınar'da su baskınlarına karşı menfez çalışması
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X