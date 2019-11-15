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DPÜ, Türkiye - İzlanda maçı için engelleri kaldırdı

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelli Öğrenci Birimi personeli ve öğrencileri ile Kütahya Sakatlar Derneği üyeleri DPÜ ve NG Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral'ın desteği ile Türkiyeİzlanda maçını Türk Telekom Stadyumu'nda izledi.

DPÜ, Türkiye - İzlanda maçı için engelleri kaldırdı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelli Öğrenci Birimi personeli ve öğrencileri ile Kütahya Sakatlar Derneği üyeleri DPÜ ve NG Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral’ın desteği ile Türkiyeİzlanda maçını Türk Telekom Stadyumu’nda izledi.
Etkinlik kapsamında Dumlupınar Üniversitesi tarafından bir otobüs gezi için kullanıma sunuldu. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bahçesinde 'Biz de varız' sloganıyla bir araya gelen sporseverler, buradan İstanbul'a gitmek için yola çıktılar. Geziye Üniversiteyi temsilen Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Ali Osman Altınay'ın da aralarında olduğu, 20 öğrenci, personel ve dernek üyesi ile 20 refakatçi olmak üzere 40 kişi katıldı.
Yolculuk öncesi bir açıklama yapan Kütahya Sakatlar Derneği Başkanı Hatice Yakar "Kütahya Sakatlar Derneği üyelerimiz ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Engelsiz Öğrenci Birimi öğrencileri Türkiye İzlanda maçını izlemeye birlikte gidiyorlar. Bir engelli, bir refakatçi olarak bu maçı izlemeye gideceğiz. İlk defa Kütahya'dan engelli arkadaşlarımızı milli bir maça gönderiyoruz. Bize sponsor olan ve üyelerimizi Türkiye İzlanda maçını seyretme imkanı sağlayan Dumlupınar Üniversitesine ve NG Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral'a teşekkür ediyor, milli takımımıza başarılar diliyorum" dedi.
Gün içinde İstanbul'da da gezme fırsatı bulan dernek üyeleri ve öğrenciler, maç saatinde Türk Telekom Stadyumu'nda yerlerini alarak 90 dakika boyunca Millî Takımı İzlanda karşısında desteklediler ve 00 biten karşılaşma sonrası Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmasıyla büyük sevinç yaşadılar.
Maçın ardından bir açıklama yapan Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Ali Osman Altınay, "Öncelikle bizim bu etkinliği düzenlememize vesile olan Üniversite yönetimimize ve NG Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bunun yanında Türkiye Futbol Federasyonu yetkilerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendileri stadyuma girişimizden maç sonuna kadar bizlere pek çok kolaylık ve ilgi gösterdiler. Buradan güzel hatıralarla ve mutlu ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA

15 Kasım 2019 Cuma

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