Emet'te gözleme hayrı ve yağmur duası

Kütahya'nın Emet ilçesinde yağmur yağması ve bereketli bir yıl geçirilmesi için kadınlar tarafından gözleme hayrı düzenlendi.

Günler öncesinde kendi aralarında organize olan kadınlar hayırseverlerin getirdiği un ve yağdan sabah erken saatlerden itibaren Hamam Mahallesi'nde kurulan saçlarda gün boyu pişirilen yağlı gözlemeler ilçe halkına dağıtıldı. Ayrıca cami cemaati için ilçe merkezindeki cami girişlerine gözleme bırakıldı. Camilerde yağmur yağması için dualar edildi.

Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara, yaptığı açıklamada, ''Mahallemizde kadınlarımız her yıl geleneksel olarak yaptıkları gözleme hayrını ve yağmur duasını bu yıl da gerçekleştirdiler. Yıllardan beri bu güzel geleneği kadınlarımız devam ettirmektedir. Emeği geçen tüm kadınlarımızdan ve katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

KÜTAHYA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:11

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