Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte son dönemde yapılan tanıtım faaliyetleri dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden okulların, düzenledikleri turlarla ziyaret ettikleri kuruluşun ve kurtuluşun toprakları Dumlupınar ilçesinde, şehitliklerde bakım çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Kütahya Valililiği, Dumlupınar Kaymakamlığı ve Dumlupınar Belediyesi, koordineli yürüttükleri çalışmalarla bu yıl ilçeyi rekor düzeyde kişinin ziyaret ettiğini açıkladılar. Basında yer alan Dumlupınar haberlerinin tanıtım atağında oldukça önemli olduğunu belirten Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, bu konuda destek veren gazetecilere teşekkür ettiğini belirtti.

Son olarak Afyon Selçuklu ilkokulu öğrencileri, Öğretmenleri Yeter Işıklı eşliğinde Dumlupınar şehitliğini ziyaret ettiler ve Alan Kılavuzu Habib Akalın'ın verdiği bilgilerle Kurtuluş Savaşı hakkında bilgiler aldılar. Okulların turlarının devam edeceği ve bu yıl rekor düzeyde öğrencinin ilçeyi ziyaret edeceği açıklandı.

KÜTAHYA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:11

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