Kaymakam ve Başkan DPÜ Dumlupınar Meslek Yüksekokulu'nu görüştü

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Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın’ı ziyaret etti.

Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın makamında gerçekleşen görüşmede, Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu ve Başkan Şemsettin Akağaç, Dumlupınar ilçesine açılacak olan Dumlupınar Meslek Yüksekokulu ile alakalı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüşmenin sonunda Prof. Dr. Mustafa Aydın, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Abbasoğlu ve Başkan Akağaç’a teşekkürlerini sundu.

KÜTAHYA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:11

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