Hisarcık’ta yer üstü sulama tesisleri bakım, onarım ve yenileme çalışması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İl Özel İdaresi kaynaklı Yer Üstü Sulama Tesisleri bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Köylere Hizmet Götürme Birliğince 555 bin 328 TL’ ye ihale edilen ve 1 ay önce başlanan 1. Kısım Yer Üstü Sulama Tesisleri bakım, onarım ve yenileme çalışmaları 1 hafta içerisinde tamamlanacak.

Yetkililer. Yer Üstü Sulama Tesislerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birim alandan alınan verim artacağını, bölgedeki ürün çeşitliliği ve deseninin genişleyeceğini, buna paralel olarak çiftçinin gelirinin de artacağını belirttiler.

KÜTAHYA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:11

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