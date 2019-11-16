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Çini sanatçısı Sıtkı Olçar anıldı

İHA

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü verilen ve 2010 yılında vefat eden dünyaca ünlü Kütahyalı çini sanatçısı Sıtkı Olçar için anma programı düzenlendi.

Çini sanatçısı Sıtkı Olçar anıldı

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü verilen ve 2010 yılında vefat eden dünyaca ünlü Kütahyalı çini sanatçısı Sıtkı Olçar için anma programı düzenlendi.
Programa; Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sıtkı Olçar'ın kızı Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Nida Olçar, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.
Çini sanatçısı Sıtkı Olçar'ı rahmetle andığını belirten Kütahya Valisi Ömer Toraman, "Kütahya tarih boyunca çini ve seramikte üretim merkezi olmuş önemli bir coğrafya. Bu gelenek yaklaşık 5 bin yıldır ustalar eliyle devam ettiriliyor. Sıtkı Olçar da bu halkanın önemli bir noktasını teşkil etmiş, kendisine rahmet diliyoruz" dedi.
Anma programında Sıtkı Olçar'ın dostları duygularını paylaşıp kendisiyle ilgili anılarını anlattı.

KÜTAHYA

16 Kasım 2019 Cumartesi

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